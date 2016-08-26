Шарапова - восьмая в списке богатейших женщин России

Теннисистка Мария Шарапова вошла в список 25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Спортсменка расположилась на восьмой строчке. Ее состояние оценивается в 260 миллионов долларов. Отмечается, что приведенная информация основана на данных компаний и экспертных оценках.

На втором месте находится бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева, являющимся владельцем "Монако", Елена. Ее состояние составляет 600 миллионов долларов. На шестом месте расположилась бывшая супруга владельца "Челси" Романа Абрамовича Ирина (300 миллионов). Возглавляет список Елена Батурина (1100).

Напомним, ранее Шарапова заняла первое место в списке самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта. В сезоне-2015/16, несмотря на дисквалификацию из-за мельдония, она заработала 21,9 миллиона долларов.