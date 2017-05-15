Шарапова вошла в топ-100 чемпионской гонки WTA

Француженка Кристина Младенович поднялась на четвертую строчку чемпионской гонки WTA. Украинка Элина Свитолина стала пятой, а румынка Симона Халеп – восьмой. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на седьмой позиции.
Ее соотечественница Мария Шарапова вошла в топ-100 и занимает 94-ю строчку. Американка Серена Уильямс, объявившая о беременности, исключена из чемпионской гонки.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 15 мая
1 (1*). Плишкова (Чехия) – 2317
2 (2). Возняцки (Дания) – 2240
3 (3). Конта (Великобритания) – 2140
4 (7). Младенович (Франция) – 2121
5 (6). Свитолина (Украина) – 1945
6 (5). В. Уильямс (США) – 1937
7 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1710
8 (29). Халеп (Румыния) – 1605
9 (8). ВЕСНИНА (Россия) – 1468
10 (9). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1437...
21 (19). КАСАТКИНА (Россия) – 822...
43 (39). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 537...
49 (45). МАКАРОВА (Россия) – 493...
63 (57). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 399...
69 (67). РОДИНА (Россия) – 370...
94 (124). ШАРАПОВА (Россия) – 250
100 (101). БЛИНКОВА (Россия) – 239
* – положение в предыдущем рейтинге