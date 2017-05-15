Шарапова вошла в топ-100 чемпионской гонки WTA

Француженка Кристина Младенович поднялась на четвертую строчку чемпионской гонки WTA. Украинка Элина Свитолина стала пятой, а румынка Симона Халеп – восьмой. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на седьмой позиции.

Ее соотечественница Мария Шарапова вошла в топ-100 и занимает 94-ю строчку. Американка Серена Уильямс, объявившая о беременности, исключена из чемпионской гонки.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 15 мая

1 (1*). Плишкова (Чехия) – 2317

2 (2). Возняцки (Дания) – 2240

3 (3). Конта (Великобритания) – 2140

4 (7). Младенович (Франция) – 2121

5 (6). Свитолина (Украина) – 1945

6 (5). В. Уильямс (США) – 1937

7 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1710

8 (29). Халеп (Румыния) – 1605

9 (8). ВЕСНИНА (Россия) – 1468

10 (9). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1437...

21 (19). КАСАТКИНА (Россия) – 822...

43 (39). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 537...

49 (45). МАКАРОВА (Россия) – 493...

63 (57). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 399...

69 (67). РОДИНА (Россия) – 370...

94 (124). ШАРАПОВА (Россия) – 250

100 (101). БЛИНКОВА (Россия) – 239

* – положение в предыдущем рейтинге