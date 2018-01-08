Шарапова вернулась в топ-50 рейтинга WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Датчанка Каролин Возняцки вышла на второе место, опередив испанку Гарбинье Мугурусу. Лидером остается румынка Симона Халеп.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова опустилась с 12-й на 14-ю строчку, а Мария Шарапова поднялась на 12 позиций и теперь занимает 47-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 8 января

1 (1*). Халеп (Румыния) – 6425 очков,

2 (3). Возняцки (Дания) – 6095,

3 (2). Мугуруса (Испания) – 6005,

4 (6). Свитолина (Украина) – 5785,

5 (5). Уильямс (США) – 5567,

6 (4). Плишкова (Чехия) – 5445,

7 (7). Остапенко (Латвия) – 4901,

8 (8). Гарсия (Франция) – 4385,

9 (9). Конта (Великобритания) – 3600,

10 (10). Вандевеге (США) – 3258…

14 (12). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2757…

16 (15). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2485

17 (18). ВЕСНИНА (Россия) – 2220…

24 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1950…

33 (33). МАКАРОВА (Россия) – 1580…

47 (59). ШАРАПОВА (Россия) – 1116…

63 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) – 961…

95 (96). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 709...

* - положение в предыдущем рейтинге