Шарапова - в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:3, 6:3. В активе россиянки 24 активно выигранных очка при 22 невынужденных ошибках. Шарапова, не входящая в число "сеяных", допустила 7 двойных ошибок. При этом за матч, продолжавшийся 1 час 29 минут, она проиграла всего один гейм на своей подаче.

Следующей соперницей 30-летней теннисистки станет победительница чешского противостояния Катерина Синякова - Кристина Плишкова. В другом четвертьфинале румынка Ирина-Камелия Бегу одолела Тимеа Бабош из Венгрии.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

ШАРАПОВА (Россия) – Дияс (Казахстан) – 6:3, 6:3

Бегу (Румыния, 4) – Бабош (Венгрия, 8) – 7:5, 7:5