Шарапова - в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:3, 6:3. В активе россиянки 24 активно выигранных очка при 22 невынужденных ошибках. Шарапова, не входящая в число "сеяных", допустила 7 двойных ошибок. При этом за матч, продолжавшийся 1 час 29 минут, она проиграла всего один гейм на своей подаче.
Следующей соперницей 30-летней теннисистки станет победительница чешского противостояния Катерина Синякова - Кристина Плишкова. В другом четвертьфинале румынка Ирина-Камелия Бегу одолела Тимеа Бабош из Венгрии.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
ШАРАПОВА (Россия) – Дияс (Казахстан) – 6:3, 6:3
Бегу (Румыния, 4) – Бабош (Венгрия, 8) – 7:5, 7:5
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Куда "сахаркова" сиськи дела???? Или теперь вместо "рабиндраната" на гормоны мужские подсела???
12:16
rake
умничка Машуля, читалось
11:37
whistler2012
Хорошо, что играли два сета...
11:10
shpasic
на классе.))
11:07