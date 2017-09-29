Шарапова в первом круге турнира в Пекине сыграет с Севастовой

Состоялась жеребьевка турнира WTA в Пекине. По ее итогам стало известно, что экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, получившая от организаторов соревнований wild card, в первом круге сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (16 номер "посева").

Отметим, что теннисистки встречались между собой на US Open, где в четвертом круге латвийка одержала победу (5:7, 6:4, 6:2).

Первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса (1) встретится с чешкой Барборой Стрыцовой. Занимающая вторую строчку рейтинга WTA румынка Симона Халеп сыграет с американкой Элисон Риске.

Напомним, турнир в Пекине пройдет с 30 сентября по 8 октября.