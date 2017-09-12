Шарапова в Нью-Йорке представила новую книгу при усиленных мерах безопасности

Россиянка Мария Шарапова во вторник презентовала свою новую автобиографию "Неудержимая: Моя жизнь до сегодняшнего дня". Презентация прошла в "Нью-Йорке".

Согласно ТАСС, сама церемония проходила в атмосфере усиленных мер безопасности: специально огороженную ширмами часть торгового зала охраняло более десятка сотрудников службы безопасности. На вопрос о том, что бы она хотела сказать российским читателям книги, Шарапова не ответила.

– Многие из тех, кто выходили против меня, начинали состязаться за нечто большее, чем просто победа, – сказала Шарапова. – В переходный период хочешь стать чемпионом, однако то, что случается после этого, сильно расходится с тем, что казалось вначале. Неожиданно все вокруг хотят чего-то большего, чем побед в теннисе. Думаю, это одна из причин того, почему я столь сосредоточена на достижении поставленной цели.

Личные качества? У меня сильный характер. Совершенно очевидно, что у меня есть свое мнение и я честно говорю об этом. – Это и делает меня хорошим лидером.