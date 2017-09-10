Шарапова в Нью-Йорке посетила постановку "Мастера и Маргариты"

Россиянка Мария Шарапова в своем Твиттере сообщила о посещении спектакля "Мастер и Маргарита" в одном из манхэттенских театров – West End. После постановки теннисистка пообщалась с труппой.

- На сцене театра West End, где посмотрела "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова, - написала Шарапова.

Напомним, что на проходящем в эти дни в Нью-Йорке US Open Шарапова дошла до 1/8 финала, где 3 сентября уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой (7:5, 4:6, 2:6). В обновленной версии рейтинга WTA россиянка приблизится к возвращению в сотню лучших.