Шарапова сыграла в волейбол

Российская теннисистка Мария Шарапова, пропускающая Уимблдон из-за повреждения, продолжает свое восстановление. В Твиттере он выложила видео, в котором играет в волейбол. Подпись гласит: "Пляжный волейбол 4 июля".

Напомним, Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Она сыграла на трех турнирах – в Мадриде, Штутгарте и Риме. В Италии она получила травму, из-за чего не смогла принять участие в квалификации Уимблдона.