Шарапова сыграла с Ричардом Брэнсоном... в шахматы

Российская теннисистка Мария Шарапова​ на своей странице в Твиттере опубликовала фотографии с одним из самых богатых жителей Великобритании Ричардом Брэнсоном. Россиянка сыграла с ним в шахматы.

"Только Брэнсон мог заставить меня играть в мини-выходные. В свою очередь, этой мой первый шахматный урок", - написала Шарапова.