Шарапова сыграла с Ричардом Брэнсоном... в шахматы

Российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Твиттере опубликовала фотографии с одним из самых богатых жителей Великобритании Ричардом Брэнсоном. Россиянка сыграла с ним в шахматы.
"Только Брэнсон мог заставить меня играть в мини-выходные. В свою очередь, этой мой первый шахматный урок", - написала Шарапова.
Only @richardbranson could get me playing 🎾 on a mini holiday. In return, my first ever chess lesson. 🙋🏼♀️ pic.twitter.com/PsrqCpqSFb– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 20 ноября 2018 г.
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