Шарапова сыграет в благотворительном турнире в Лас-Вегасе

Россиянка Мария Шарапова примет участие в благотворительном турнире, который пройдет 10 октября в Лас-Вегасе, сообщает reviewjournal.com. Среди других известных участников мероприятия - знаменитый певец Элтон Джон, а также известные в прошлом теннисисты Билли Джин Кинг, Джон Макинрой, Энди Роддик, Мартина Навратилова, Линдсей Дэвенпорт и другие. Средства от турнира пойдут в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Шараповой за употребление мельдония с 24 до 15 месяцев. Таким образом, она сможет выступать в официальных турнирах с конца апреля 2017 года.