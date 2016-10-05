00:46 | ТЕННИС — WTA

Шарапова сыграет в благотворительном турнире в Лас-Вегасе

0
0
0

Россиянка Мария Шарапова примет участие в благотворительном турнире, который пройдет 10 октября в Лас-Вегасе, сообщает reviewjournal.com. Среди других известных участников мероприятия - знаменитый певец Элтон Джон, а также известные в прошлом теннисисты Билли Джин Кинг, Джон Макинрой, Энди Роддик, Мартина Навратилова, Линдсей Дэвенпорт и другие. Средства от турнира пойдут в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. 

Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Шараповой за употребление мельдония с 24 до 15 месяцев. Таким образом, она сможет выступать в официальных турнирах с конца апреля 2017 года.

Опрос

Считаете ли вы решение CAS по Шараповой справедливым?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ