Шарапова сыграет с Пуиг на старте выставочного турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова встретится с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико в первом круге выставочного турнира Tie Break Tens в Мадриде. Формат матчей данного турнира - тай-брейк до 10 очков.

Помимо Шараповой и Пуиг, в первом круге Светлана Кузнецова встретится с Мэдисон Кис, Агнешка Радванска - с Гарбинье Мугурусой, Йоханна Конта - с Симоной Халеп.

В мужском турнире сыграют Григор Димитров - Дэниэл Эванс, Люка Пуй - Фернандо Вердаско, Томаш Бердых - Джек Сок и Стэн Вавринка - Фелисиано Лопес.

В апреле истекла 15-месячная дисквалификация Шараповой за употребление мельдония. Она приняла участие в турнире в Штутгарте, дошла до полуфинала и вернулась в рейтинг WTA на 262-е место.