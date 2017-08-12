Шарапова сыграет с Остапенко в первом круге турнира в Цинцинати

Россиянка Мария Шарапова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии в первом круге турнира WTA в Цинцинати. Первенство с призовым фондом более 2,5 миллиона долларов пройдет с 14 по 20 августа.

Еще одна представительница России Екатерина Макарова начнет выступление на турнире поединком с чешкой Барборой Стрыцовой, а Елена Веснина сыграет с француженкой Каролин Гарсией.