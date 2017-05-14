Шарапова сыграет с Макхэйл в понедельник

Пресс-служба мужского и женского турниров в Риме опубликовала расписание первого игрового дня. Первыми на центральном корте сыграют чех Томаш Бердых и немец Миша Зверев. За ними на площадку выйдут россиянка Мария Шарапова и американка Кристина Макхэйл. Их встреча начнется не раньше 14.30 по московскому времени.

Напомним, что для Шараповой этот турнир станет третьим после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В начале мая в Мадриде 30-летняя россиянка уступила во втором круге канадке Эжени Бушар.