Шарапова сыграет с Макхэйл в первом круге турнира в Риме

Представительница США Кристина Макхэйл станет соперницей россиянки Марии Шараповой в первом круге турнира WTA в Риме, сообщает пресс-служба соревнований. Также определились соперницы других теннисисток из России. Анастасия Павлюченкова сыграет с австралийкой Самантой Стосур, Екатерина Макарова – с итальянкой Робертой Винчи, Дарья Касаткина встретится с Барборой Стрыцовой, а соперница Елены Весниной определится по итогам квалификации. Светлана Кузнецова начнет турнир со второго круга.

Напомним, что Шарапова в апреле добралась до полуфинала турнира WTA в Штутгарте, где она впервые вышла на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В начале мая в Мадриде 30-летняя россиянка уступила во втором круге канадке Эжени Бушар.

Соревнования в Рим пройдут с 15 по 21 мая.