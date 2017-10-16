12:06 | Теннис — WTA

Шарапова сыграет на "ВТБ Кубке Кремля" во вторник не ранее 14.30


Организаторы "ВТБ Кубка Кремля" на официальном сайте объявили время начала первого матча Марии Шараповой. Соперницей россиянки должна стать словачка Магдалена Рыбарикова. Встреча состоится во вторник и начнется не ранее 14.30 по московскому времени.

Напомним, что в воскресенье 30-летняя россиянка завоевала в китайском Тяньцзине свой первый титул за 2,5 года и 36-й в карьере. В Москву она прибыла ранним утром понедельника.

Магдалена Рыбарикова, в свою очередь, в воскресенье уступила Барборе Стрыцовой в финале состязаний в Линце, но по некоторым данным проводила этот матч не в лучших физических кондициях.

По регламенту "ВТБ Кубка Кремля" все матчи первого круга должны быть сыграны до вечера вторника.

Дополнительная информация

https://kremlincup.ru/news/168/

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