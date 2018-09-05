Шарапова сыграет на "Кубке Кремля" в Москве

Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в "Кубке Кремля", который пройдет в Москве. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

- Состав сумасшедший, в женской сетке соревнований в Москву приедут 12 теннисисток из первой тридцатки. И предугадать победителя невозможно. Отмечу, что проходящих дней на Кубке Кремля не будет, как в женском, так и в мужском турнире, - цитирует Тарпищева ТАСС. - Шарапова сконцентрирована на главных соревнованиях. Мы это обсуждали уже с вами - с точки зрения нервной системы, с точки зрения стабильности нельзя концентрироваться лишь на больших турнирах. В этом плане Шараповой турнир в Москве полезен. Она готовится к Кубку Кремля и собирается выступить лучше, чем в прошлом году.

Турнир пройдет в Москве с 13 по 21 октября. В прошлом году Шарапова проиграла в первом круге.