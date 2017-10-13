Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"

Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", информирует пресс-служба Федерации тенниса России. Данный турнир пройдет в Москве с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский".

Шарапова прилетит в столицу России после окончания выступления на турнире WTA в Тяньцзине и получит wild card в основную сетку от организаторов. На данный она прошла до стадии полуфинала, где сыграет с китаянкой Пэн Шуай.

Теннисистка трижды принимала участие в турнире (2005, 2006 и 2007 год). Лучшим результатом Шараповой на "Кубке Кремля" стал выход в четвертьфинал.

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