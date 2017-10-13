14:50 | Теннис — WTA

Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"

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Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", информирует пресс-служба Федерации тенниса России. Данный турнир пройдет в Москве с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский".

Шарапова прилетит в столицу России после окончания выступления на турнире WTA в Тяньцзине и получит wild card в основную сетку от организаторов. На данный она прошла до стадии полуфинала, где сыграет с китаянкой Пэн Шуай.

Теннисистка трижды принимала участие в турнире (2005, 2006 и 2007 год). Лучшим результатом Шараповой на "Кубке Кремля" стал выход в четвертьфинал.

"Без тебя теннис будет скучным". Убедительная победа Шараповой

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Ну, фсё....... Раздача бесплатных конфет и книжек о "неуловимой ДЖО" группой пиар--теам --- неминуема!!!! Все соперницы, от греха подальше, благоразумно снимаются с ""втб--кубок красностенного""

15:12

Весёлый©

Маша берет Кремль! Машу - в президенты! Но потом.

15:08

whistler2012

Люди пойдут на Шарапову, чтобы посмотреть теннис или просто увидеть звезду.

15:04

механик39

Какая радость ,даже кушать не хочется .

14:58