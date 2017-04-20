Россиянка Мария Шарапова раскритиковала работу Международной федерации тенниса (ITF) и, в частности, главу антидопинговой программы организации Стюарта Миллера. Она добавила, что он недостаточно хорошо выполняет свою работу, а спортсмены должны быть проинформированы про все изменения в допинговых правилах.

– Он ничего не хотел об этом знать, – цитирует Шарапову Qatar Tribune. – Для меня это значит, что он не достаточно хорошо выполняет свою работу. В ITF должны быть уверены, что спортсмены информированы о новых допинговых правилах. Я беру на себя ответственность за свою часть, но есть и другие люди, которые должны были предпринять необходимые действия. И они работают в ITF.

30-летняя Шарапова в апреле возвращается на корт после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Она уже получила wild card от организаторов турнира в Штутгарте, который стартует 26 апреля. Теннисистка уже становилась победительницей этого турнира три раза.

Россиянка также сможет выступить на турнирах в Риме и Мадриде. Отмечается, что в случае победы на соревнованиях в Штутгарте Шарапова может получить достаточно очков, чтобы сыграть в квалификации Roland Garros.