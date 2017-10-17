Шарапова провела закрытую тренировку в Москве

Пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова, которая впервые с 2007 года выступит на "ВТБ Кубке Кремля" в Москве, провела первую тренировку в российской столице.

Теннисистка, в минувшие выходные выигравшая 36-й в карьере титул на турнире в Тяньцзине, прибыла в Москву накануне рано утром и устроила себе выходной. Опробовать корт в "Олимпийском" она решила за пару часов до матча первого круга с Магдаленой Рыбариковой из Словакии. Тренировка Шараповой проходила в закрытом режиме и продолжалась около получаса.

Все это время рядом со входом на корт Марию ждали ее поклонники, и не зря. Шарапова после тренировки, как и обещала, остановилась и раздала несколько десятков автографов. (Антон БАБОШИН)

Матч Шараповой против Рыбариковой начнется не раньше 14.30 по московскому времени.