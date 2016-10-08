Шарапова провела утреннюю тренировку на корте

Россиянка Мария Шарапова, продолжающая отбывать дисквалификацию за применение мельдония, сегодня провела утреннюю тренировку. Спортсменка находится в Хендерсоне (штат Невада, США). Там теннисистка представляет свой очередной магазин по продаже кондитерских изделий.

Напомним, 4 октября CAS постановил уменьшить срок наказания Шараповой с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт уже 26 апреля 2017.