22:10 | ТЕННИС — WTA

Шарапова провела утреннюю тренировку на корте

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Россиянка Мария Шарапова, продолжающая отбывать дисквалификацию за применение мельдония, сегодня провела утреннюю тренировку. Спортсменка находится в Хендерсоне (штат Невада, США). Там теннисистка представляет свой очередной магазин по продаже кондитерских изделий.

Напомним, 4 октября CAS постановил уменьшить срок наказания Шараповой с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт уже 26 апреля 2017.

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


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