Шарапова провела автограф-сессию в Нью-Йорке

Россиянка Мария Шарапова провела автограф-сессию в одном из магазинов Нью-Йорка.

Мероприятие прошло в рамках заключения контракта между брендом по производству конфет и шоколада "Sugarpova", созданным теннисисткой, и компанией Hudson Group.

Шарапова создала свой бренд после дисквалификации в связи с применением мельдония. Как передает Forbes, стоимость фирмы к концу 2018 года может возрасти до 20 миллионов долларов.

Thanks for coming out to see me yesterday, NYC @Sugarpova fans! @Hudson_News ❤️🍭#travelsweet #Sugarpova pic.twitter.com/B7OhGHwuyK