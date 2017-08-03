Шарапова пропустит турнир в Торонто из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на турнире в Торонто из-за травмы, сообщает официальный сайт соревнований. Вчера спортсменка снялась с турнира в Стэнфорде в преддверии матча второго круга из-за боли в левом предплечье.
Ранее организаторы турнира в Торонто предоставили Шараповой wild card.
– Мне очень жаль пропускать турнир в этом году, – сказала Шарапова. – Я благодарна организаторам за то, что они предоставили мне wild card, и фанатам в Торонто за поддержку. Я разочарована, что травма не позволяет мне выйти на корт, и приложу максимум усилий, чтобы вернуться к любимой игре как можно быстрее.
Турнир пройдет с 7 по 13 августа. Место Шараповой в основной сетке займет канадка Бьянка Андрееску.
tryam
я же говорил..все идет к очередному отказу играть в квалификае ЮСопен..чтобы она там не говорила что готова играть так...гордость не позволяет потому придумывает травмы лодыжки и руки...после лодыжки бегала как стрекоза....вообщем после америки сыграет пару турниров наберет очки чтобы в Австралию сразу попасть...так она не хочет играть
19:31
19222
Я разочарован. Уже как то неинтересно стало
19:30
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Она поняла, что ловить без мельдония нечего.) И чтобы не позориться идут отмазы под предлогом мнимой травмы.)) В этом, кстати, тоже проявление её лицемерной натуры и, как следствие, нелюбви в теннисных кругах.) Честнее было бы сказать, как есть, тем более все и так всё прекрасно понимают.)
19:11
sergey.v1968
какие-то отмазки подобно нурмагомедовским
19:06
Slim Taller
http://www.sport-express.ru/tennis/wta/news/shamil-tarpischev-sharapova-snyalas-chtoby-byt-gotovoy-k-sleduyuschemu-turniru-1290796/
18:57
oleg.bob
Да уж, наверное, не возвращайся!
18:27