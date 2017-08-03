18:22 | ТЕННИС — WTA

Шарапова пропустит турнир в Торонто из-за травмы

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Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на турнире в Торонто из-за травмы, сообщает официальный сайт соревнований. Вчера спортсменка снялась с турнира в Стэнфорде в преддверии матча второго круга из-за боли в левом предплечье.

 
Мария ШАРАПОВА снялась с турнира в Стэнфорде перед матчем второго круга.Шарапова снова вне игры. Это карма?

Ранее организаторы турнира в Торонто предоставили Шараповой wild card.

– Мне очень жаль пропускать турнир в этом году, – сказала Шарапова. – Я благодарна организаторам за то, что они предоставили мне wild card, и фанатам в Торонто за поддержку. Я разочарована, что травма не позволяет мне выйти на корт, и приложу максимум усилий, чтобы вернуться к любимой игре как можно быстрее.

Турнир пройдет с 7 по 13 августа. Место Шараповой в основной сетке займет канадка Бьянка Андрееску.

 
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КОММЕНТАРИИ (6)
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tryam

я же говорил..все идет к очередному отказу играть в квалификае ЮСопен..чтобы она там не говорила что готова играть так...гордость не позволяет потому придумывает травмы лодыжки и руки...после лодыжки бегала как стрекоза....вообщем после америки сыграет пару турниров наберет очки чтобы в Австралию сразу попасть...так она не хочет играть

19:31

19222

Я разочарован. Уже как то неинтересно стало

19:30

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Она поняла, что ловить без мельдония нечего.) И чтобы не позориться идут отмазы под предлогом мнимой травмы.)) В этом, кстати, тоже проявление её лицемерной натуры и, как следствие, нелюбви в теннисных кругах.) Честнее было бы сказать, как есть, тем более все и так всё прекрасно понимают.)

19:11

sergey.v1968

какие-то отмазки подобно нурмагомедовским

19:06

Slim Taller

http://www.sport-express.ru/tennis/wta/news/shamil-tarpischev-sharapova-snyalas-chtoby-byt-gotovoy-k-sleduyuschemu-turniru-1290796/

18:57

oleg.bob

Да уж, наверное, не возвращайся!

18:27