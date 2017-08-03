Шарапова пропустит турнир в Торонто из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на турнире в Торонто из-за травмы, сообщает официальный сайт соревнований. Вчера спортсменка снялась с турнира в Стэнфорде в преддверии матча второго круга из-за боли в левом предплечье.

Ранее организаторы турнира в Торонто предоставили Шараповой wild card.

– Мне очень жаль пропускать турнир в этом году, – сказала Шарапова. – Я благодарна организаторам за то, что они предоставили мне wild card, и фанатам в Торонто за поддержку. Я разочарована, что травма не позволяет мне выйти на корт, и приложу максимум усилий, чтобы вернуться к любимой игре как можно быстрее.

Турнир пройдет с 7 по 13 августа. Место Шараповой в основной сетке займет канадка Бьянка Андрееску.