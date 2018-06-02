Шарапова прокомментировала возможную встречу с Сереной Уильямс в 4-м круге Rolland Garros

Мария Шарапова после победы над Каролиной Плишковой (6:2, 6:1) в третьем раунде Roland Garros отметила, что будет рада, если ее следующей соперницей на турнире станет Серена Уильямс.



36-летняя американка проведет матч третьего круга против Юлии Гергес. Встреча запланирована на 20.00 по московскому времени. Победитель матча сыграет с Шараповой в четвертом круге Roland Garros.



– Ты никогда не знаешь, что тебя может ожидать в матчах с Сереной, - цитирует Шарапову пресс-служба турнира. - Ты понимаешь, что тебе будет трудно выполнить поставленную задачу. Несмотря на это, мне всегда хочется играть с лучшими теннисистками. Я с нетерпением буду ждать матча с Сереной, если она выйдет в следующий раунд.



Отметим, что Шарапова и Уильямс встречались 21 раз. В 19 случаях победу одерживала американка.

