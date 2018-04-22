Шарапова прокатилась на гоночном автомобиле в компании Уэббера. Видео

Россиянка Мария Шарапова в преддверии крупного турнира в Штутгарте прокатилась на гоночной трассе вместе с бывшим пилотом "Формулы-1" Марком Уэббером. Отметим, что оба спортсмена являются послами автоконцерна "Порше". Шарапова в своем "Твиттере" выложила видеоролик и сделала следующий комментарий: "Это золото!".