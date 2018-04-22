Шарапова прокатилась на гоночном автомобиле в компании Уэббера. Видео

Россиянка Мария Шарапова в преддверии крупного турнира в Штутгарте прокатилась на гоночной трассе вместе с бывшим пилотом "Формулы-1" Марком Уэббером. Отметим, что оба спортсмена являются послами автоконцерна "Порше". Шарапова в своем "Твиттере" выложила видеоролик и сделала следующий комментарий: "Это золото!".
This is GOLD 🤣 @Porsche @AussieGrit pic.twitter.com/YniKyuZhOV– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 21 апреля 2018 г.
Материалы других СМИ
КолобокКолобков
Видео даже смотреть не стал, но судя по глазам шарки на сто-кадре, она опять под мельдонием...
10:41
staerswimmer23
А ведь когда-то чмока боготворил Шарапову
10:37
За Арсеналий с децтва!))
Смешок придурковатый.) свидетельствующий о полном отсутствии интеллекта.)
09:01
Солёный
А секас был в машине? )))))))))))
08:28