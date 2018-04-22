03:00 | Теннис — WTA

Шарапова прокатилась на гоночном автомобиле в компании Уэббера. Видео

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Россиянка Мария Шарапова в преддверии крупного турнира в Штутгарте прокатилась на гоночной трассе вместе с бывшим пилотом "Формулы-1" Марком Уэббером. Отметим, что оба спортсмена являются послами автоконцерна "Порше". Шарапова в своем "Твиттере" выложила видеоролик и сделала следующий комментарий: "Это золото!".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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КолобокКолобков

Видео даже смотреть не стал, но судя по глазам шарки на сто-кадре, она опять под мельдонием...

10:41

staerswimmer23

А ведь когда-то чмока боготворил Шарапову

10:37

За Арсеналий с децтва!))

Смешок придурковатый.) свидетельствующий о полном отсутствии интеллекта.)

09:01

Солёный

А секас был в машине? )))))))))))

08:28

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