Шарапова прокатила бывшего пилота "Формулы-1" за рулем гоночного автомобиля

Российская теннисистка Мария Шарапова и бывший пилот "Формулы-1" Марк Уэббер приняли участие в тестах нового спортивного автомобиля. В рамках теста они по очереди управляли машиной, после чего австралийский гонщик высоко оценил навыки вождения россиянки, а она пошутила по этому поводу.

– Кто-нибудь видел Уэббера на пассажирском сиденье? – отметила Шарапова, слова которой опубликованы в официальном Инстаграме WTA.