Шарапова прокатила бывшего пилота "Формулы-1" за рулем гоночного автомобиля

Российская теннисистка Мария Шарапова и бывший пилот "Формулы-1" Марк Уэббер приняли участие в тестах нового спортивного автомобиля. В рамках теста они по очереди управляли машиной, после чего австралийский гонщик высоко оценил навыки вождения россиянки, а она пошутила по этому поводу.
– Кто-нибудь видел Уэббера на пассажирском сиденье? – отметила Шарапова, слова которой опубликованы в официальном Инстаграме WTA.
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СаШа БуБнов С Нами
Все желтые новости у СЭ закончились ??? Решили на первые полосы новость пятидневной давности впихнуть? Во вторник во всех новостях по телевизору это видео показывали!!!
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КолобокКолобков
Хорош каждую неделю выкладывать эту наркошу на ветках ф-1...
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