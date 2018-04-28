10:37 | Теннис — WTA

Шарапова прокатила бывшего пилота "Формулы-1" за рулем гоночного автомобиля

2

Российская теннисистка Мария Шарапова и бывший пилот "Формулы-1" Марк Уэббер приняли участие в тестах нового спортивного автомобиля. В рамках теста они по очереди управляли машиной, после чего австралийский гонщик высоко оценил навыки вождения россиянки, а она пошутила по этому поводу.

– Кто-нибудь видел Уэббера на пассажирском сиденье? – отметила Шарапова, слова которой опубликованы в официальном Инстаграме WTA.

 

#fbf @mariasharapova 🏎 “Anyone else seen Mark Webber in the passenger seat?” 😂😂😂

Публикация от WTA (@wta) 27 Апр 2018 в 4:00 PDT

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

СаШа БуБнов С Нами

Все желтые новости у СЭ закончились ??? Решили на первые полосы новость пятидневной давности впихнуть? Во вторник во всех новостях по телевизору это видео показывали!!!

12:18

КолобокКолобков

Хорош каждую неделю выкладывать эту наркошу на ветках ф-1...

12:06

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!