13:06 | Теннис — WTA

Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Шэньчжэне

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Россиянка Мария Шарапова в полуфинале турнира в Шэньчжэне проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 2:6, 6:3, 3:6. В активе шестой "сеяной" оказалось на 10 активно выигранных очков больше (27 против 17) и 10 эйсов, в то время как экс-первая ракетка мира исполнила всего один - в самом конце. В финале Синякова встретится с румынкой Симоной Халеп. Следующим турниром Шараповой станет Australian Open, который стартует в Мельбурне 15 января.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Синякова (Чехия, 6) – ШАРАПОВА (Россия) – 6:2, 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
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fanat2017

В своём репертуаре. Кто следующий из теннисисток будет драть Шарапиху? Вопрос сложный. Претендентов много. Делаем ставки на поражение Шарапихи в 3-4 круге Австралии. А может быть раньше. Ещё вопрос задаётся о возможности выиграть турнир Большого шлема?Идиоты могу только такой вопрос ставить. Хотите выиграть деньги ставьте на НЕТ-1.57 кэф неплох!!!

20:00

ЮКИ

маруся,Не мучься!завязывай...

15:34

KhSL

Зато сколько счастья местным дурачкам...

15:15

Спринт

Шарапова пока не готова ментально, не поймала игровой ритм. Но, если пройдёт в Мельбурне 2-3 круга (а жеребьёвка для неё будет тяжкой из-за рейтинга), то может и всех вынести. Физически готова вполне нормально. К Уилмбдону наверняка будет в первой десятке, лишь бы не было травм.

14:23

Джин Игнатов

Пора уходить Маня ! Мужиков искать легче чем играть !!! Да еще в таком турнире где нет по сути сильных игроков !!

14:22

fireman32

Как не умела Шарапова подавать,так теперь уже и не научится((

14:10

miker65

Молодая шпана стала регулярно Машку выносить смкорта...

13:55

Электросталец

Шугариха, выходи замуж, займись виноделием, пиши мемуары

13:46

shpasic

Шарапова всю ночь смотрела МЧМ - переживала за соперников шведов, а они ей подвели. как итог - не выспалась и проиграла.

13:40

анаприлин

должен был быть заголовок - "Шарапова потерпела первое поражение в этом году"

13:30

whistler2012

Шарапова всегда медленно начинает...

13:25

механик39

Не смогла американка Шарапова встать с колен .

13:22

Платошкин Андрей

Бней Иегуда Без шансов Севастова стероидную сделала несколько дней назад. Что аж Стерена решила не выставляться на АО.

13:17

Бней Иегуда

Катержина!) Девочка ты моя, сладкая!)) Ждём суперфинал с Симой!)) А вообще жду от Катержины больших побед в будущем, все задатки для этого есть.) Шпалу сделала просто без шансов.)

13:15

КолобокКолобков

Никак не встанет с колен,смотри что делается...

13:15

shpasic

ну, не всё сразу.)) можно спокойно к АО готовиться - там Сэриночки не будет.))

13:14

tryam

отдала матч, решив не играть с Халеп финал, сэкономив силы.

13:14