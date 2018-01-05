Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова в полуфинале турнира в Шэньчжэне проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 2:6, 6:3, 3:6. В активе шестой "сеяной" оказалось на 10 активно выигранных очков больше (27 против 17) и 10 эйсов, в то время как экс-первая ракетка мира исполнила всего один - в самом конце. В финале Синякова встретится с румынкой Симоной Халеп. Следующим турниром Шараповой станет Australian Open, который стартует в Мельбурне 15 января.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Синякова (Чехия, 6) – ШАРАПОВА (Россия) – 6:2, 3:6, 6:3
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fanat2017
В своём репертуаре. Кто следующий из теннисисток будет драть Шарапиху? Вопрос сложный. Претендентов много. Делаем ставки на поражение Шарапихи в 3-4 круге Австралии. А может быть раньше. Ещё вопрос задаётся о возможности выиграть турнир Большого шлема?Идиоты могу только такой вопрос ставить. Хотите выиграть деньги ставьте на НЕТ-1.57 кэф неплох!!!
20:00
ЮКИ
маруся,Не мучься!завязывай...
15:34
KhSL
Зато сколько счастья местным дурачкам...
15:15
Спринт
Шарапова пока не готова ментально, не поймала игровой ритм. Но, если пройдёт в Мельбурне 2-3 круга (а жеребьёвка для неё будет тяжкой из-за рейтинга), то может и всех вынести. Физически готова вполне нормально. К Уилмбдону наверняка будет в первой десятке, лишь бы не было травм.
14:23
Джин Игнатов
Пора уходить Маня ! Мужиков искать легче чем играть !!! Да еще в таком турнире где нет по сути сильных игроков !!
14:22
fireman32
Как не умела Шарапова подавать,так теперь уже и не научится((
14:10
miker65
Молодая шпана стала регулярно Машку выносить смкорта...
13:55
Электросталец
Шугариха, выходи замуж, займись виноделием, пиши мемуары
13:46
shpasic
Шарапова всю ночь смотрела МЧМ - переживала за соперников шведов, а они ей подвели. как итог - не выспалась и проиграла.
13:40
анаприлин
должен был быть заголовок - "Шарапова потерпела первое поражение в этом году"
13:30
whistler2012
Шарапова всегда медленно начинает...
13:25
механик39
Не смогла американка Шарапова встать с колен .
13:22
Платошкин Андрей
Бней Иегуда Без шансов Севастова стероидную сделала несколько дней назад. Что аж Стерена решила не выставляться на АО.
13:17
Бней Иегуда
Катержина!) Девочка ты моя, сладкая!)) Ждём суперфинал с Симой!)) А вообще жду от Катержины больших побед в будущем, все задатки для этого есть.) Шпалу сделала просто без шансов.)
13:15
КолобокКолобков
Никак не встанет с колен,смотри что делается...
13:15
shpasic
ну, не всё сразу.)) можно спокойно к АО готовиться - там Сэриночки не будет.))
13:14
tryam
отдала матч, решив не играть с Халеп финал, сэкономив силы.
13:14