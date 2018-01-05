Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова в полуфинале турнира в Шэньчжэне проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 2:6, 6:3, 3:6. В активе шестой "сеяной" оказалось на 10 активно выигранных очков больше (27 против 17) и 10 эйсов, в то время как экс-первая ракетка мира исполнила всего один - в самом конце. В финале Синякова встретится с румынкой Симоной Халеп. Следующим турниром Шараповой станет Australian Open, который стартует в Мельбурне 15 января.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Синякова (Чехия, 6) – ШАРАПОВА (Россия) – 6:2, 3:6, 6:3