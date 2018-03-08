Шарапова проиграла Осаке в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграла японке Наоми Осаке со счетом 4:6, 4:6. Во втором круге японка встретится с полькой Агнешкой Радванской.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония) – Мария ШАРАПОВА (Россия) – 6:4, 6:4
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whistler2012
GiantTemo, ты знаешь, что такое баланс, законы сохранения? Все это действует не только в физике, но и в медицине. Человек, который создал мельдоний, утверждает, что его задача сохранять сердечную мышцу при перегрузках. Это достигается за счет силы, выносливости и быстроты. Если у тебя есть мозги, возможно поймешь, что мельдоний не допинг.
17:24
GiantTemo
whistler2012, мельдоний и его аналоги не дают преимуществ в спорте. ______ Серьезно? Если не даёт преимущества, так какого черта столько спортсменов постсоветского пространства на нём сидели! Пора кончать с этой чепухой. Конечно дает преимущество улучшая восстановительные функции и позволяя больше тренироваться.
16:34
whistler2012
Boooom, мельдоний и его аналоги не дают преимуществ в спорте.
14:40
Boooom
Тут говорят мол у мельдония есть аналог, американский, мол мельдоний запретили только ради того что бы продвигать американские таблетки, так в чем проблема Маша не может сходить в аптеку и купить аналог?
13:03
passerby
Шарапова и до перерыва двигалась плохо, а сейчас вообще "мертвая", жаль...
12:14
Митяй Антибомж
Осака хвастается результатом, а Шарапова - идеальным телом (с) Спид-инфо.
11:31
Slim Taller
Совсем плохо без мельдония.Может,элита для Тарпищева полсотни лучших?! Или,всё-таки,сотня?!
10:33
КолобокКолобков
Все шансы уйти достойно машунчик растеряла...Теперь это просто стыд и позорище...
10:32
Джин Игнатов
Надо срочно искать МУЖИКА ! Стала что то в последнее время проигрывать !
10:11
shpasic
за участие неплохие деньги получила - и дальше гулять по галереям.
10:10
whistler2012
egoshin-alex, она так всегда находила свою игру после травм, просто раньше была моложе.
09:50
egoshin-alex
Нет практики. Выбирает турниры пожирнее. А ауты метровые. Или в середину сетки часто бьет. Надо чаще играть и добавлять в движении. Если силы есть...
09:37
whistler2012
Играть после 30 можно только с допингом, если ВАДА разрешит, как в случае с С.Вильямс.
09:35
механик39
Не смогла встать с колен .
09:26
ЮКИ
masha,bye-bye!
09:01
zoolord
Неужели все?
08:47
rake
все сдулась шара
08:45
Бабасян Арсен Ноунеймович
Без допинга по нулям.) А Тарпищев обещал к маю возвращение в элиту.)) Ведь Иксперд такого уровня не может обманывать?)) Хто знает?)) Мона верить?))
08:29
tryam
да. действительно но факт. читалось. Осака гораздо сильнее нынешней Шараповой.
08:29
Бабасян Арсен Ноунеймович
Читалось.))
08:27