08:20 | Теннис — WTA

Шарапова проиграла Осаке в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

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Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграла японке Наоми Осаке со счетом 4:6, 4:6. Во втором круге японка встретится с полькой Агнешкой Радванской.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония) – Мария ШАРАПОВА (Россия) – 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/11/5/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
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whistler2012

GiantTemo, ты знаешь, что такое баланс, законы сохранения? Все это действует не только в физике, но и в медицине. Человек, который создал мельдоний, утверждает, что его задача сохранять сердечную мышцу при перегрузках. Это достигается за счет силы, выносливости и быстроты. Если у тебя есть мозги, возможно поймешь, что мельдоний не допинг.

17:24

GiantTemo

whistler2012, мельдоний и его аналоги не дают преимуществ в спорте. ______ Серьезно? Если не даёт преимущества, так какого черта столько спортсменов постсоветского пространства на нём сидели! Пора кончать с этой чепухой. Конечно дает преимущество улучшая восстановительные функции и позволяя больше тренироваться.

16:34

whistler2012

Boooom, мельдоний и его аналоги не дают преимуществ в спорте.

14:40

Boooom

Тут говорят мол у мельдония есть аналог, американский, мол мельдоний запретили только ради того что бы продвигать американские таблетки, так в чем проблема Маша не может сходить в аптеку и купить аналог?

13:03

passerby

Шарапова и до перерыва двигалась плохо, а сейчас вообще "мертвая", жаль...

12:14

Митяй Антибомж

Осака хвастается результатом, а Шарапова - идеальным телом (с) Спид-инфо.

11:31

Slim Taller

Совсем плохо без мельдония.Может,элита для Тарпищева полсотни лучших?! Или,всё-таки,сотня?!

10:33

КолобокКолобков

Все шансы уйти достойно машунчик растеряла...Теперь это просто стыд и позорище...

10:32

Джин Игнатов

Надо срочно искать МУЖИКА ! Стала что то в последнее время проигрывать !

10:11

shpasic

за участие неплохие деньги получила - и дальше гулять по галереям.

10:10

whistler2012

egoshin-alex, она так всегда находила свою игру после травм, просто раньше была моложе.

09:50

egoshin-alex

Нет практики. Выбирает турниры пожирнее. А ауты метровые. Или в середину сетки часто бьет. Надо чаще играть и добавлять в движении. Если силы есть...

09:37

whistler2012

Играть после 30 можно только с допингом, если ВАДА разрешит, как в случае с С.Вильямс.

09:35

механик39

Не смогла встать с колен .

09:26

ЮКИ

masha,bye-bye!

09:01

zoolord

Неужели все?

08:47

rake

все сдулась шара

08:45

Бабасян Арсен Ноунеймович

Без допинга по нулям.) А Тарпищев обещал к маю возвращение в элиту.)) Ведь Иксперд такого уровня не может обманывать?)) Хто знает?)) Мона верить?))

08:29

tryam

да. действительно но факт. читалось. Осака гораздо сильнее нынешней Шараповой.

08:29

Бабасян Арсен Ноунеймович

Читалось.))

08:27

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