Шарапова проиграла Осаке в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграла японке Наоми Осаке со счетом 4:6, 4:6. Во втором круге японка встретится с полькой Агнешкой Радванской.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония) – Мария ШАРАПОВА (Россия) – 6:4, 6:4