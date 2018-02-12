Шарапова проиграла Никулеску в Дохе

Россиянка Мария Шарапова выбыла из розыгрыша турнира в Дохе уже после первого круга. Экс-первая ракетка мира уступила победительнице квалификации Монике Никулеску.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2018

Призовой фонд 2 897 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Моника Никулеску (Румыния, Q) - Мария ШАРАПОВА (Россия, WC) - 4:6, 6:4, 6:3