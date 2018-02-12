Шарапова проиграла Никулеску в Дохе

Россиянка Мария Шарапова выбыла из розыгрыша турнира в Дохе уже после первого круга. Экс-первая ракетка мира уступила победительнице квалификации Монике Никулеску.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Моника Никулеску (Румыния, Q) - Мария ШАРАПОВА (Россия, WC) - 4:6, 6:4, 6:3
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КолобокКолобков
Ради чего она продолжает позориться ? Выходит так, что даже Курникова в своё время красивее "отвалила"...А эта всё пытается кому-то доказать, что и без мельдония чего-то стоит...Узбакойся, машунчик....Сиди себе в США тихо=мирно и трать заработанные миллионы...
22:39
Shast1983.83
Лучше б сборной помогла, патриотка блин.
22:20
qslwwne5yntfx
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Kupservas
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
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