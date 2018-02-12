20:29 | Теннис — WTA

Шарапова проиграла Никулеску в Дохе

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Россиянка Мария Шарапова выбыла из розыгрыша турнира в Дохе уже после первого круга. Экс-первая ракетка мира уступила победительнице квалификации Монике Никулеску.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Моника Никулеску (Румыния, Q) - Мария ШАРАПОВА (Россия, WC) - 4:6, 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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КолобокКолобков

Ради чего она продолжает позориться ? Выходит так, что даже Курникова в своё время красивее "отвалила"...А эта всё пытается кому-то доказать, что и без мельдония чего-то стоит...Узбакойся, машунчик....Сиди себе в США тихо=мирно и трать заработанные миллионы...

22:39

Shast1983.83

Лучше б сборной помогла, патриотка блин.

22:20

qslwwne5yntfx

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:55

ОАР-овцы -- гоу хоум

Что--то давненько об ЭТОЙ аферистке с недвижимостью слышно не было.... И вот тебе -- ЗДРАСТЕ...

21:04

Kupservas

пора на пенсию...

20:37

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

закатилась ее звезда давно.

20:35

Бней Иегуда

Без допинга даже Никулеску космос.))

20:32

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