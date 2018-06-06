Шарапова проиграла Мугурусе в 1/4 финала Roland Garros, взяв лишь 3 гейма

Россиянка Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе​ со счетом 2:6, 1:6 в четвертьфинале Roland Garros. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.



В полуфинале Мугуруса сыграет с победителем пары Симона Халеп - Ангелик Кербер.



31-летняя Шарапова была последней представительницей России на Roland Garros. Ранее в четвертьфинале Дарья Касаткина уступила американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6).

Париж (Франция)



Турнир "Большого шлема" Roland Garros



Общий призовой фонд 39 197 000 евро



Открытые корты, грунт



Женщины



Одиночный разряд



Четвертьфинал



Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - 6:2, 6:1