16:22 | Теннис — WTA

Шарапова проиграла Мугурусе в 1/4 финала Roland Garros, взяв лишь 3 гейма

Мария ШАРАПОВА. Фото REUTERS
Мария ШАРАПОВА. Фото REUTERS
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Россиянка Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе​ со счетом 2:6, 1:6 в четвертьфинале Roland Garros. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

В полуфинале Мугуруса сыграет с победителем пары Симона Халеп - Ангелик Кербер.

31-летняя Шарапова была последней представительницей России на Roland Garros. Ранее в четвертьфинале Дарья Касаткина уступила американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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