Шарапова проиграла Мугурусе в 1/4 финала Roland Garros, взяв лишь 3 гейма

Россиянка Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 1:6 в четвертьфинале Roland Garros. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
В полуфинале Мугуруса сыграет с победителем пары Симона Халеп - Ангелик Кербер.
31-летняя Шарапова была последней представительницей России на Roland Garros. Ранее в четвертьфинале Дарья Касаткина уступила американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - 6:2, 6:1
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