Шарапова проиграла Халеп в полуфинале турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова уступила Симоне Халеп в полуфинале римского турнира - 6:4, 1:6, 4:6. В решающем матче румынка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Симона Халеп (Румыния, 1) - Мария ШАРАПОВА (Россия) - 4:6, 6:1, 6:4
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Я из Волгограда
Док_ - за один твой коммент я узнал про ЧМОку больше,чем за три с половиной года. А я ведь думал что знаю об этом юродивом почти всё...PS. Недели три назад на футбольной,кажется,ветке, ЧМОка грозно так пытался кого-то припугнуть: мол я таким как ты в первую чеченскую уши резал. Правда я не до конца понял кому он их резал - нашим солдатам или чеченцам. Боюсь даже представить,сколько же он в тот момент,когда это писал, бухла выжрал.
22:00
diskmen
Ребята это не касается тенниса.Cкажите это правда что обладатель Кубка Гагарина получил 30 млн рублей.Я просто не могу понять смысл проведения этого турнира.Что касается тенниса желаю Светолине победы.Она по красивее будет Халеп
21:52
tryam
все просто. Халеп провела 2 легких матча, Шарапова 4 тяжелых. Будь посвежее, первая подача шла бы, а там шансов у Халеп не было бы
21:52
За Арсеналий с децтва!))
В этом году я выпил, если суммировать все праздники, грамм 50-100 шампанского и грамм 200-300 вина... пива 0 г. водки 0 г, других алк напитков - 0 г.)) И то, пребывая за праздничными столами, в компаниях... Так бы вообще не пил... так, пригублял чисто символически.))
21:50
загадочный лысый ассятин
Ну, как я и говорил!!!!! В случае вылетов полупиндоски примерно 5 дефендеров -- ура--поцтреотов нарисовываются... Шпасик==21:02 / 21:10 +++ Антимай==21:07 +++ Буцефал/он же лошадь алексашки/==21:10/ Русфед==21:12 +++ И тот пили-турок, который всем сообщает из какого ОН города==21:29 !!!! ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ.....
21:49
Я из Волгограда
ЧМОка,ты ведь в курсе,что я ни разу за все годы не высказывался пренебрежительно в адрес Серены? А теперь скажи мне,какого буя ты здесь пишешь про 10-летний приём допинга у Шараповой? Этот мельдоний запретили принимать с 1-го января 2016 года. У Марии его нашли в том же месяце.То есть,по сути,Шарапова принимала ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРЕПАРАТ всего 3 недели в своей жизни. Согласен,ЧМОка? И Маша сполна расплатилась за это. А вот бывшая 1-я ракетка мира Серена Уильямс на весь мир открыто заявляет,что без всяких чудодейственных пилюлек,без всех этих запрещённых препаратов,не только ничего бы не выиграла в своей карьере,но и вообще бы на корт выйти бы не смогла,болезная. И благодарит Господа Бога и ВАДА, что разрешали ей хавать допинг в неограниченных количествах.
21:47
За Арсеналий с децтва!))
Дарю бесплатно!)
21:41
За Арсеналий с децтва!))
Свитолина завтра выиграет в 2 сетах...) Кто боится, берите просто победу.)
21:40
За Арсеналий с децтва!))
Касаткиной нужно иметь талант, такой же как и у Симоны, чтобы стать первой...) но этого нет) и не будет) А лучший свой теннис Сима показывала, как ни парадоксально, когда была во второй десятке, в тот сезон, когда выиграла Итоговый Б в Софии.) С того года и пошёл подъём... но многочисленные травмы и восстановления сделали её теннис чуть менее вкусным... менее атакующим скажем так.) Посмотрим, что будет дальше.)
21:37
Док_
Смотрю, двухскобочный многониковый в запое)? Смока, мы же оба знаем, кто ты и что из себя представляешь в реальной жизни. Или напомнить? Сорокалетний (этом году сорок) толстопузый и толстозадый с парой пудов лишнего веса, в силу этого не то что семьи (жены) нет, а вообще бабы не дают. Пьешь ты часто и в одиночку и если нормальные мужики выпимши идут по бабам, то ты на форум СЭ поугарать над ватой, меняя ники каждый месяц. Много ли тебе надо? В зависимости от количества выпитого начинаешь гнать пургу: если с легонца выпил, то пенсионер, у тебя американское гражданство, кандидатская (или докторская?) степень, 200 кг от груди и ты в реале со всеми "адекватными" спартачами встречаешься. Перечисляя при этом все свои ники. Ну а ежели в хлам нажираешься, то выплывают крысы, берлинская диета, Сырожа Перхун и пожелания смерти пользователям и их детям. Не забывая, когда протрезвеешь, говорить что всю эту гадость писал твой клон. В зеркало-то давно смотрел? Убогий ты, нищий, жалкий. Заметь, с тобой даже спартачи брезгуют общаться. Плюс у твоего пребывания на этой грешной один - люди, глядя на такое как ты, начинают считать что у них всё не так уж и плохо).
21:36
За Арсеналий с децтва!))
Подгорающие п.каны ватанов после выноса тела - лучшая добавка к завершившемуся матчу!))
21:33
diskmen
У Халеп росточку метр с кепкой , а первая ракетка мира.Почему Касаткиной не последовать её примеру.Шарапову можно поздравить хотя-бы за волю к победе.Правда на своих подачах обе играли просто отвратно.Маша аж 8 раз совершила двойные.Интересно хватит ли сил у румынки на финал.
21:32
За Арсеналий с децтва!))
Обиженки по традиции выползли переходить на личности, а не обсуждать теннис.)) Бгг.)) Ну поплачьте, немного отпустит!)) Не держите в себе!))
21:32
Я из Волгограда
Вполне закономерный результат: 1-я ракетка мира по определению должна выигрывать у 40-й ракетки. Хотя бы с таким трудом,как сегодня. Шарапова,когда стояла в рейтинге выше,чем Халеп,выносила её 7 раз подряд. А две последние встречи остались уже за Симоной. Итого,общий счёт пока 7-2 в пользу нашей Маши. Признаться,не верил в её возвращение,но похоже всё к этому идёт...PS. ЧМОка,а у тебя прикольная лысая сестрёнка появилась. Вы так мило общаетесь. Хоть чел и пишет с того же ай-пи адреса,что и ты,но всё равно так приятно за вас двоих. Ведь в реальной жизни ты,ЧМОка, нафиг ни кому не нужен.
21:29
rusfed 2.0
Редкостная гнида этот чмошник с редкостно поганым языком
21:29
rake
не видать симонке титул на тбш
21:28
Платошкин Андрей
За Арсеналий с децтва!)) Элинка должна такую Симону в двух сетах убирать.) Как он это пишет))) Уссаться, как будто соседки с соседнего двора)) Элинка)))
21:27
Алехандрохорс
Ну, чмока, значит в точку)
21:27
За Арсеналий с децтва!))
Док_ Алкаш, иди своего питерского собутыльника рейтуза помяни!)) Ты следущий!) У алканафтов судьба одна и та же!))
21:26
За Арсеналий с децтва!))
Без допинга она никто!) Как разоблачили 10-летний приём препаратов, так сарзу по нулям 2 года...)) Пусть молится, чтобы всех регалий на мельдонии не лишили!))
21:23
Док_
В общем-то если тенденция улучшения у Шараповой сохранится, то двухскобочный опять, как в 2012 и 2014, будет пускать пьяные сопли за Машеньку-красавицу. Хотя годы берут свое, да и Шараповой уже незачем и некому что-то доказывать, но если здоровье позволяет, то почему нет?
21:20
загадочный лысый ассятин
Слышь, ЛОШАДЬ АЛЕКСАНДРА, ты свои вчерашние возбуждённые визги о победе полупиндоски перечитай......
21:20
rake
Маша на РГ будет одной из главных фавориток
21:18
За Арсеналий с децтва!))
О как!)) Котировки первой ракетки как быстро выросли!)) А ещё совсем недавно женский теннис был не торт...)) Стоило Шаре пару матчей выиграть, так оказывается у очень даже приличных теннисисток, бгг.))
21:16
Алехандрохорс
Чмокоподобные то как возбудилась. Как бы удар от победы 1 ракетки над 40! от радости хватил. Поберегитесь, убогие.
21:14
rusfed 2.0
Первая ракетка мира, прямо скажем, отскочила. Охота на РГ будет успешнее. Очень достойно Маша борется
21:12
За Арсеналий с децтва!))
Элинка должна такую Симону в двух сетах убирать.)
21:11
Алехандрохорс
Достойная была охота с 1 ракеткой мира. Вполне могла выиграть. Маша,мне расстраивайся. К Ролан Гаросу готова.)
21:10
За Арсеналий с децтва!))
Халеп, кстати, играет очень слабо, процентов на 30 от силы... Надеюсь, это задумка Кэхила такая... Просто тень от той Симоны, которую знаем и любим.)
21:10
загадочный лысый ассятин
Вынесли кондитершу--литераторшу!!!!! Ну, глоры ура--поцтреоцкие, становитесь в кружок и затягивайте любимый романс === ""Маша--молодец, взяла крупный куш, вошла в число сеяных, тактически слилась, чтобы сохранить силы перед РГ !!!! "" Только, маловато сейчас для хора вас будет, как обычно после пролётов ТарпиМыскинских ракетоносок.....
21:10