21:00 | Теннис — WTA

Шарапова проиграла Халеп в полуфинале римского турнира

19 мая. Рим. Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
19 мая. Рим. Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
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Россиянка Мария Шарапова уступила Симоне Халеп в полуфинале римского турнира - 6:4, 1:6, 4:6. В решающем матче румынка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Симона Халеп (Румыния, 1) - Мария ШАРАПОВА (Россия) - 4:6, 6:1, 6:4

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Алехандрохорс

Достойная была охота с 1 ракеткой мира. Вполне могла выиграть. Маша,мне расстраивайся. К Ролан Гаросу готова.)

21:10

За Арсеналий с децтва!))

Халеп, кстати, играет очень слабо, процентов на 30 от силы... Надеюсь, это задумка Кэхила такая... Просто тень от той Симоны, которую знаем и любим.)

21:10

загадочный лысый ассятин

Вынесли кондитершу--литераторшу!!!!! Ну, глоры ура--поцтреоцкие, становитесь в кружок и затягивайте любимый романс === ""Маша--молодец, взяла крупный куш, вошла в число сеяных, тактически слилась, чтобы сохранить силы перед РГ !!!! "" Только, маловато сейчас для хора вас будет, как обычно после пролётов ТарпиМыскинских ракетоносок.....

21:10

shpasic

в Маши 34 виннера против 17 у Симонки, конечно, на классе) Халеп ещё и восемь своих подач проиграла))

21:10

Антимайдан

И всё-таки, Шарапова играла очень достойно. Как она вернулась в игру в 3-м сете и сравняла счёт! Но Халеп тащила всё. А Маше - удачи в Париже.

21:07

За Арсеналий с децтва!))

Как я и предсказывал 3 дня назад - повторение прошлогоднего финала.)

21:07

За Арсеналий с децтва!))

На классе!)) Тренировка для Симоны.) Не более!) А вот финал с Элиной будет то, что надо, для проверки сил перед РГ!) Ждёмс эту вкуснотень.)

21:05

shpasic

*словно

21:02

shpasic

Симона так радовалась, слова БШ шлем выиграла.

21:02

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