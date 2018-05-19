Шарапова проиграла Халеп в полуфинале римского турнира

Россиянка Мария Шарапова уступила Симоне Халеп в полуфинале римского турнира - 6:4, 1:6, 4:6. В решающем матче румынка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Симона Халеп (Румыния, 1) - Мария ШАРАПОВА (Россия) - 4:6, 6:1, 6:4