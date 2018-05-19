Шарапова проиграла Халеп в полуфинале римского турнира

Россиянка Мария Шарапова уступила Симоне Халеп в полуфинале римского турнира - 6:4, 1:6, 4:6. В решающем матче румынка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Симона Халеп (Румыния, 1) - Мария ШАРАПОВА (Россия) - 4:6, 6:1, 6:4
Материалы других СМИ
Алехандрохорс
Достойная была охота с 1 ракеткой мира. Вполне могла выиграть. Маша,мне расстраивайся. К Ролан Гаросу готова.)
21:10
За Арсеналий с децтва!))
Халеп, кстати, играет очень слабо, процентов на 30 от силы... Надеюсь, это задумка Кэхила такая... Просто тень от той Симоны, которую знаем и любим.)
21:10
загадочный лысый ассятин
Вынесли кондитершу--литераторшу!!!!! Ну, глоры ура--поцтреоцкие, становитесь в кружок и затягивайте любимый романс === ""Маша--молодец, взяла крупный куш, вошла в число сеяных, тактически слилась, чтобы сохранить силы перед РГ !!!! "" Только, маловато сейчас для хора вас будет, как обычно после пролётов ТарпиМыскинских ракетоносок.....
21:10
shpasic
в Маши 34 виннера против 17 у Симонки, конечно, на классе) Халеп ещё и восемь своих подач проиграла))
21:10
Антимайдан
И всё-таки, Шарапова играла очень достойно. Как она вернулась в игру в 3-м сете и сравняла счёт! Но Халеп тащила всё. А Маше - удачи в Париже.
21:07
За Арсеналий с децтва!))
Как я и предсказывал 3 дня назад - повторение прошлогоднего финала.)
21:07
За Арсеналий с децтва!))
На классе!)) Тренировка для Симоны.) Не более!) А вот финал с Элиной будет то, что надо, для проверки сил перед РГ!) Ждёмс эту вкуснотень.)
21:05
shpasic
*словно
21:02
shpasic
Симона так радовалась, слова БШ шлем выиграла.
21:02