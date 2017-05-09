Шарапова проиграла Бушар в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова в матче второго круга турнира в Мадриде в трех сетах уступила Эжени Бушар из Канады. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.

Для 30-летней Шараповой это второй турнир после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония. Ранее Бушар заявила, что таким обманщицам, как Шарапова, которую она называла своим идолом, не место в спорте.

В следующем раунде Бушар встретится с первой ракеткой турнира и второй ракеткой мира Ангелик Кербер из Германии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Бушар (Канада) - ШАРАПОВА (Россия, WC) - 7:5, 2:6, 6:4