Шарапова проиграла Бертенс в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Мадриде в трех сетах уступила Кики Бертенс из Голландии – 6:4, 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кики Бертенс (Голландия) - Мария ШАРАПОВА (Россия) - 4:6, 6:2, 6:3