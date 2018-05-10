Шарапова проиграла Бертенс в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Мадриде в трех сетах уступила Кики Бертенс из Голландии – 6:4, 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кики Бертенс (Голландия) - Мария ШАРАПОВА (Россия) - 4:6, 6:2, 6:3
.@kikibertens is on to the @MutuaMadridOpen semis!– WTA (@WTA) 10 мая 2018 г.
Tops Sharapova 4-6, 6-2, 6-3 and will face Caroline Garcia next. pic.twitter.com/abYKwV9JD3
Final Stats: Bertens d. Sharapova #MMOPEN pic.twitter.com/mNFErhK1hq– WTA Insider (@WTA_insider) 10 мая 2018 г.
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Подковоголовый баклан
Чмока проспался только после праздников? А народ жаждал АНАЛитики от "шарящего" в теннисе - почему Мугуруса и Возняцки вылетели? Это третьесортный турнир ноунеймов или все королевы корта набирают форму к июлю/августу/сентябрю?
19:51
hant64
Да и так достаточно неожиданно Шарапова далеко прошла на этом турнире. Увы, но её время, похоже, закончилось. Может и хорошо, что Мария сама этого не понимает, вдруг действительно что получится в дальнейшем. Хотя с каждым турниром надежд на это становится всё меньше и меньше.
19:43
shpasic
Кики, кстати, без шансов вынесла датского рыцаря.
19:41
demmi0
Одна и та же группка гундосов.
19:38
zapravduya
Жаль, но вроде как Маша уже не вернется даже близко к прежнему уровню.
19:34
rusfed 2.0
Чмока облегченно из своей компостной ямы выползла
19:27
shpasic
Маша вслед за Симонкой полетела))
19:25
За Арсеналий с децтва!))
Две нулячие румынки и проигрывающая всем подряд Младенович --- вот и всё, на что хватило потуг экс-допингёрши...))
19:13
За Арсеналий с децтва!))
Кики, красоточка.) Без шансов для Шары.))
19:09