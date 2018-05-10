19:03 | Теннис — WTA

Шарапова проиграла Бертенс в Мадриде

Сегодня. Мадрид. Мария ШАРАПОВА. Фото REUTERS
Сегодня. Мадрид. Мария ШАРАПОВА. Фото REUTERS
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Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Мадриде в трех сетах уступила Кики Бертенс из Голландии – 6:4, 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кики Бертенс (Голландия) - Мария ШАРАПОВА (Россия) - 4:6, 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Подковоголовый баклан

Чмока проспался только после праздников? А народ жаждал АНАЛитики от "шарящего" в теннисе - почему Мугуруса и Возняцки вылетели? Это третьесортный турнир ноунеймов или все королевы корта набирают форму к июлю/августу/сентябрю?

19:51

hant64

Да и так достаточно неожиданно Шарапова далеко прошла на этом турнире. Увы, но её время, похоже, закончилось. Может и хорошо, что Мария сама этого не понимает, вдруг действительно что получится в дальнейшем. Хотя с каждым турниром надежд на это становится всё меньше и меньше.

19:43

shpasic

Кики, кстати, без шансов вынесла датского рыцаря.

19:41

demmi0

Одна и та же группка гундосов.

19:38

zapravduya

Жаль, но вроде как Маша уже не вернется даже близко к прежнему уровню.

19:34

rusfed 2.0

Чмока облегченно из своей компостной ямы выползла

19:27

shpasic

Маша вслед за Симонкой полетела))

19:25

За Арсеналий с децтва!))

Две нулячие румынки и проигрывающая всем подряд Младенович --- вот и всё, на что хватило потуг экс-допингёрши...))

19:13

За Арсеналий с децтва!))

Кики, красоточка.) Без шансов для Шары.))

19:09

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