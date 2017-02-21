Шарапова примет участие в выставочном турнире в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова в мае сыграет на выставочном турнире в Мадриде, сообщает sportinglife. Спортсменка, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, выйдет на корт 4 мая, чтобы сразиться с другими участниками в формате тай-брейка. Каждый матч будет разыгран до десяти очков. В женской сетке участие примут восемь теннисисток.

Ранее сообщалось, что Шарапова, отстранение которой заканчивается в апреле, сыграет на турнире WTA в Мадриде, который пройдет с 5 по 14 мая. Впервые после дисквалификации россиянка выйдет на корт в Штутгарте 23 апреля.