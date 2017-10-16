Шарапова прилетела в Москву для участия в "ВТБ Кубке Кремля"

Российская теннисистка Мария Шарапова ранним утром прилетела в Москву для участия в "ВТБ Кубке Кремля", сообщает пресс-служба турнира. Сегодня она приступит к тренировкам.

Накануне россиянка выиграла турнир WTA в Тяньцзине, этот трофей стал для нее первым с мая 2015 года.

В первом круге "ВТБ Кубка Кремля" в Москве Шарапова сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии. Матч запланирован на вторник, 17 октября.

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