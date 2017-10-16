Шарапова прилетела в Москву для участия в "ВТБ Кубке Кремля"

Российская теннисистка Мария Шарапова ранним утром прилетела в Москву для участия в "ВТБ Кубке Кремля", сообщает пресс-служба турнира. Сегодня она приступит к тренировкам.
Накануне россиянка выиграла турнир WTA в Тяньцзине, этот трофей стал для нее первым с мая 2015 года.
В первом круге "ВТБ Кубка Кремля" в Москве Шарапова сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии. Матч запланирован на вторник, 17 октября.
Шарапова - снова чемпион! Первый титул за 2,5 года //
Московская жертва Шараповой. Принесет ли ее Мария?
Ранним утром Мария Шарапова прилетела в Москву, где планирует сегодня приступить к тренировкам #втбкубоккремля pic.twitter.com/3Bl0rUkqSV– ВТБ Кубок Кремля (@tennisrussia) 16 октября 2017 г.
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Anton_mm
ну просто прибытие главы государства !! скоро начнут писать - шарапова успешно посетила уборную
09:17