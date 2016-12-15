Шарапова прибыла в Сан-Хуан на матч против Пуиг

Россиянка Мария Шарапова прибыла в Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) на выставочный матч против местной спортсменки Моники Пуиг. По ее словам, она будет рада увидеть на предстоящей встрече много болельщиков. Напомним, что Шарапова продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

- Прибыла в Сан-Хуан в 2 часа ночи. Провела раннюю тренировку и была тепло встречена организаторами. Буду рада увидеть тысячи болельщиков на предстоящем матче, – написала Шарапова в Instagram.