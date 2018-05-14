Шарапова потренировалась с Надалем в Риме. Видео

Россиянка Мария Шарапова провела в Риме совместную тренировку с 10-кратным чемпионом Roland Garros Рафаэлем Надалем. Соответствующее видео было размещено в социальных сетях.

На прошлой неделе и Шарапова, и Надаль дошли до четвертьфиналов на турнире в Мадриде, уступив будущим финалистам Кики Бертенс и Доминику Тиму соответственно. Испанцу поражение стоило первого места в рейтинге ATP.

В первом круге Рима 31-летняя российская теннисистка сыграет с Эшли Барти из Австралии. Надаль вступит в борьбу со второго раунда. Его соперник определится во встрече Фернандо Вердаско и боснийца Дамира Джумхура.