Шарапова потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Россиянка Мария Шарапова упала с 25-го на 26-е место, Дарья Касаткина осталась на 12-м.

Екатерина Макарова упала 49-й строчки на 51-ю, Анна Блинкова - с 89-й на 90-ю. Анастасия Павлюченкова поднялась с 66-го на 61-е место, Евгения Родина - с 88-го на 80-е, Светлана Кузнецова - с 98-го на 96-е.

В первой десятке лидерство сохраняет румынка Симона Халеп. Японка Наоми Осака поднялась с 4-й на 3-ю позицию, чешка Петра Квитова упала с 3-й на 4-ю. Представительница Чехии Каролина Плишкова поднялась с 9-го на 8-е место, голландка Кики Бертенс упала с 8-го на 9-е.

Чемпионская гонка WTA

Положение 24 сентября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6910.

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 5152.

3 (4). Наоми Осака (Япония) – 4351.

4 (3). Петра Квитова (Чехия) – 4250.

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) – 3983.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 3840.

7 (7). Слоан Стивенс (США) – 3824.

8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 3601.

9 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3532.

10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) – 3080…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 2816.

26 (25). Мария Шарапова (Россия) – 1602…

51 (49). Екатерина Макарова (Россия) – 963…

61 (66). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 833…

80 (88). Евгения Родина (Россия) – 678...

90 (89). Анна Блинкова (Россия) – 619…

96 (98). Светлана Кузнецова (Россия) – 582.

* – положение в предыдущем рейтинге