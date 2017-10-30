21:41 | Теннис — WTA

Шарапова поможет создать компанию по проектированию спортивных объектов

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Российская теннисистка Мария Шарапова и американский архитектор Дэн Мэис анонсировали создание компании по проектированию и оформлению спортивных объектов по всему миру, сообщает Adage.com. Отмечается, что Мэис восхитился Инстаграмом Шараповой и был удивлен тем, что ей настолько интересен дизайн.

Компания будет обновлять спортивные залы и создавать современные фитнес-центры и теннисные корты. По мнению Шараповой, у проекта большой потенциал.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

со стадионами она припозднилась.

22:49

whistler2012

Slim Taller, кто ты такой, чтобы писать о неудачном бизнесе Шараповой?

22:26

Slim Taller

Состояние Шараповой оценивается примерно в 300 миллионов долларов.После неудачной попытки конфетного проекта,есть желание строить стадионы.

22:16