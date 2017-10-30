Шарапова поможет создать компанию по проектированию спортивных объектов

Российская теннисистка Мария Шарапова и американский архитектор Дэн Мэис анонсировали создание компании по проектированию и оформлению спортивных объектов по всему миру, сообщает Adage.com. Отмечается, что Мэис восхитился Инстаграмом Шараповой и был удивлен тем, что ей настолько интересен дизайн.
Компания будет обновлять спортивные залы и создавать современные фитнес-центры и теннисные корты. По мнению Шараповой, у проекта большой потенциал.
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