Шарапова получит wild card на турнир в Бирмингеме

Российская теннисистка Мария Шарапова получит одну из четерых wild card на турнир в Бирмингеме, сообщает The Times. Такое решение в понедельник приняла Ассоциация тенниса Лондона. Россиянка из-за своего низкого рейтинга - 258-е место - не могла претендовать на попадание в основную сетку напрямую. Турнир состоится с 19 по 25 июня.

Напомним, Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Россиянка приняла участие в двух турнирах, в которых играла по wild card. В Штуттгарте она дошла до полуфинала, в Мадриде вылетела во втором круге от Эжени Бушар.