Шарапова получила wild card турнира в Бирмингеме

Организаторы турнира WTA в Бирмингеме объявили о заключении соглашения с россиянкой Марией Шараповой. По его условиям 30-летняя спортсменка получил wild card на участие в соревнованиях этим летом. Также сообщается, что Шарапова согласна выступить в Бирмингеме и в следующем году.

- Мы получили подтверждение от одной из самых известных спортсменок мира о том, что она выступит на нашем турнире два года подряд, - цитирует пресс-служба управляющего директора Ассоциации лаун-тенниса Майкла Дауни. – Взамен мы даем ей wild card в этом году. Это решение далось нам нелегко, и мы понимаем, что не все будут согласны с ним. Но Мария отбыла свою дисквалификацию и теперь снова может играть в теннис на самом высоком уровне.

Всегда будут споры о том, кому давать wild card. После того, как Мария отобралась в квалификацию Уимблдона, мы хотим дать британским болельщикам возможность увидеть, как она играет на траве, до турнира "Большого шлема". Ей предстоит встретиться с представителями "Топ-10", включая первую ракетку Великобритании Джоанну Конту и лидера рейтинга Ангелик Кербер.

Напомним, на этой неделе организаторы Roland Garros отказались дать wild card Шараповой, сославшись на то, что не имеют права давать приглашение спортсменам после дисквалификаций за запрещенные препараты. Экс-первая ракетка мира в апреле вернулась после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Турнир в Бирмингеме пройдет с 19 по 25 июня. Уимболдон стартует 3 июля.