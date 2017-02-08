Шарапова получила wild card на турнир в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card от организаторов турнира в Мадриде, который пройдет с 5 по 14 мая, информирует пресс-служба соревнований. На данный момент спортсменка не может принимать участия в международных соревнованиях.

Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Препарат теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его попадание в запрещенный список ВАДА с 1 января 2016 года.

Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, однако той удалось через Спортивный арбитражный суд сократить ее срок – до 15 месяцев, и теперь россиянка может вернуться на корт ровно через неделю после 30-летия. Ее возвращение состоится на турнире в Штутгарте 26 апреля.