15:43 | ТЕННИС — WTA

Шарапова получила wild card на турнир в Мадриде

0
0
0
2

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card от организаторов турнира в Мадриде, который пройдет с 5 по 14 мая, информирует пресс-служба соревнований. На данный момент спортсменка не может принимать участия в международных соревнованиях.

Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Препарат теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его попадание в запрещенный список ВАДА с 1 января 2016 года.

Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, однако той удалось через Спортивный арбитражный суд сократить ее срок – до 15 месяцев, и теперь россиянка может вернуться на корт ровно через неделю после 30-летия. Ее возвращение состоится на турнире в Штутгарте 26 апреля.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Что и требовалось доказать. Она щас за одно только участие будет получать больше, чем оба Брата вместе - за финал АО. Секс рулит )

20:09

shpasic

читалось))

15:49

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ