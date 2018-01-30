Шарапова получила wild card на турнир в Дубае?

Организаторы теннисного турнира в Дубае отправили специальное приглашение россиянке Марии Шараповой, утверждает tennisworldusa.org. Соревнование пройдет с 19 по 24 февраля, а его общий призовой фонд составит 734 тысячи долларов.

За свою карьеру Шарапова только однажды играла на турнире в ОАЭ в 2006 году, где дошла до финала. В заключительной встрече россиянка проиграла представительнице Бельгии Жюстин Энен.