Шарапова получила wild card на турнир в Дубае?

Организаторы теннисного турнира в Дубае отправили специальное приглашение россиянке Марии Шараповой, утверждает tennisworldusa.org. Соревнование пройдет с 19 по 24 февраля, а его общий призовой фонд составит 734 тысячи долларов.
За свою карьеру Шарапова только однажды играла на турнире в ОАЭ в 2006 году, где дошла до финала. В заключительной встрече россиянка проиграла представительнице Бельгии Жюстин Энен.
Материалы других СМИ
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
На кой ляд ей ""кард"", если с ""предпринимателем глигстом"" ОНА явно собралась СТАТУЙ ляпить с себя --- ""литераторша с ракеткой, которая аферистка с недвижимостью"" ????
14:53