Шарапова получила wild card на турнир в Цинциннати

Организаторы турнира в Цинцинати в Твиттере сообщили о предоставлении wild card бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой. Также разрешение на участие в соревновании получили Виктория Азаренко, Слоан Стивенс и Маркета Вондроушова.

Напомним, турнир в Цинцинати пройдет с 12 по 20 августа.