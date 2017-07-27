17:42 | ТЕННИС — WTA

Шарапова получила wild card на турнир в Цинциннати

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Организаторы турнира в Цинцинати в Твиттере сообщили о предоставлении wild card бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой. Также разрешение на участие в соревновании получили Виктория Азаренко, Слоан Стивенс и Маркета Вондроушова.

Напомним, турнир в Цинцинати пройдет с 12 по 20 августа.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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defender_8

Хорошая новость! Жду начало турнира.

18:18