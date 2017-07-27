Шарапова получила wild card на турнир в Цинциннати

Организаторы турнира в Цинцинати в Твиттере сообщили о предоставлении wild card бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой. Также разрешение на участие в соревновании получили Виктория Азаренко, Слоан Стивенс и Маркета Вондроушова.
Напомним, турнир в Цинцинати пройдет с 12 по 20 августа.
Pleased to announced WTA wild cards for Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Marketa Vondrousova & Maria Sharapova. https://t.co/UzuByI32ae pic.twitter.com/NTKSkww8SO– W&S Open (@CincyTennis) 27 июля 2017 г.
defender_8
Хорошая новость! Жду начало турнира.
18:18