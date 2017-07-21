Шарапова показала очередную тренировку

Российская теннисистка Мария Шарапова продолжает делиться со своими подписчиками в Инстаграм видеофрагментами тренировок. Напомним, что в апреле Шарапова вернулась в тур после 15-месячной дисквалификации, связанной с употреблением мельдония. Она дошла до полуфинала в Штутгарте, после чего выступила в Мадриде и Риме. В итальянской столице россиянка получила травму бедра, вновь выведшую ее из игры. Возвращение пятикратной чемпионки турниров "Большого шлема" в официальных матчах ожидается на турнире в Стэнфорде (31 июля – 6 августа).

Workin (yesterday) Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Июл 20 2017 в 1:51 PDT