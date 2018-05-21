Шарапова поднялась в топ-30 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась с 40-го на 29-е место в рейтинге WTA. На турнире в Риме она дошла до полуфинала, где усутпила Симоне Халеп. Румынка занимает первую строчку рейтинга.

Лучшая из россиянок - Дарья Касаткина - опустилась с 13-го на 14-е место.

Рейтинг WTA от 21 мая:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 7270 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6935

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6010

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5505

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) - 5382

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5335

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 5170

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4550

9 (9). Винус Уильямс (США) - 4201

10 (10). Слоан Стивенс (США) - 4164

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) - 2825

29 (40). Мария Шарапова (Россия) - 1513

31 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1416

35 (31). Екатерина Макарова (Россия) - 1330

42 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1193

43 (44). Елена Веснина (Россия) - 1180

81 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) - 770.