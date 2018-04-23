Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на 41-ю строчку в рейтинге АТР. Перед этим она занимала 42 место. Лчшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 14-ю позицию. о.

В первой десятке рейтинга нет изменений. Первую позицию занимает румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 23 апреля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8140 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6790

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6065

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5630

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) - 5307

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 4730

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4615

8 (8). Винус Уильямс (США) - 4276

9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3938

10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 3271...

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 2570...

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1700

28 (28). Светлана Кузнецова (Россия) - 1613...

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) - 1380...

41 (42). Мария Шарапова (Россия) - 1257...

43 (43). Елена Веснина (Россия) - 1175...

82 (82). Наталья Вихлянцева (Россия) - 764.