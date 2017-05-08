Шарапова поднялась на четыре строчки в рейтинге WTA, Касаткина стала 25-й

Россиянка Мария Шарапова поднялась с 262-го на 258-е место в рейтинге WTA. Ее соотечественница Светлана Кузнецова занимает девятое место в списке.
Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 25-е место. На прошлой неделе 20-летняя россиянка получила от WTA приз в номинации "Прорыв месяца".
Румынка Симона Халеп опустилась на восьмую, а ее место заняла испанка Гарбинье Мугуруса.
Лидером рейтинга по-прежнему остается американка Серена Уильямс, которая ранее объявила о беременности.
Рейтинг WTA
Положение на 8 мая
1 (1). С. Уильямс (США) – 7010 очков
2 (2). Кербер (Германия) – 6945
3 (3). Плишкова (Чехия) – 5946
4 (6). Мугуруса (Испания) – 4627
5 (5). Цибулкова (Словакия) – 4475
6 (7). Конта (Великобритания) – 4425
7 (8). Радванская (Польша) – 4255
8 (4). Халеп (Румыния) – 4206
9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4060
10 (12). Свитолина (Украина) – 3955…
14 (14). ВЕСНИНА (Россия) – 2885…
16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2635…
25 (28). КАСАТКИНА (Россия) – 1675…
43 (41). МАКАРОВА (Россия) – 1240…
70 (77). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 825…
76 (78). РОДИНА (Россия) – 783…
88 (89). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 680…
92 (90). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 666…
258 (262). ШАРАПОВА (Россия) – 185
* – положение в предыдущем рейтинге