Шарапова поднялась на четыре строчки в рейтинге WTA, Касаткина стала 25-й

Россиянка Мария Шарапова поднялась с 262-го на 258-е место в рейтинге WTA. Ее соотечественница Светлана Кузнецова занимает девятое место в списке.

Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 25-е место. На прошлой неделе 20-летняя россиянка получила от WTA приз в номинации "Прорыв месяца".

Румынка Симона Халеп опустилась на восьмую, а ее место заняла испанка Гарбинье Мугуруса.

Лидером рейтинга по-прежнему остается американка Серена Уильямс, которая ранее объявила о беременности.

Рейтинг WTA

Положение на 8 мая

1 (1). С. Уильямс (США) – 7010 очков

2 (2). Кербер (Германия) – 6945

3 (3). Плишкова (Чехия) – 5946

4 (6). Мугуруса (Испания) – 4627

5 (5). Цибулкова (Словакия) – 4475

6 (7). Конта (Великобритания) – 4425

7 (8). Радванская (Польша) – 4255

8 (4). Халеп (Румыния) – 4206

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4060

10 (12). Свитолина (Украина) – 3955…

14 (14). ВЕСНИНА (Россия) – 2885…

16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2635…

25 (28). КАСАТКИНА (Россия) – 1675…

43 (41). МАКАРОВА (Россия) – 1240…

70 (77). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 825…

76 (78). РОДИНА (Россия) – 783…

88 (89). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 680…

92 (90). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 666…

258 (262). ШАРАПОВА (Россия) – 185

* – положение в предыдущем рейтинге