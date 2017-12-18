Шарапова поднялась на 59-е место в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг WTA. Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на одну строчку и теперь занимает 59-е место. Ее соотечественница Наталья Вихлянцева опустилась на 7 позиций и идет на 62-й строчке.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует по-прежнему румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA
Положение на 18 декабря
1 (1*). Халеп (Румыния) – 6175 очков
2 (2). Мугуруса (Испания) – 6135
3 (3). Возняцки (Дания) – 6015
4 (4). Плишкова (Чехия) – 5730
5 (5). В. Уильямс (США) – 5597
6 (6). Свитолина (Украина) – 5500
7 (7). Остапенко (Латвия) – 5010
8 (8). Гарсия (Франция) – 4385
9 (9). Конта (Великобритания) – 3610
10 (10). Вандевеге (США) – 3258…
12 (12). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2856…
15 (15). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2485…
18 (18). ВЕСНИНА (Россия) – 2220…
24 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1950…
33 (33). МАКАРОВА (Россия) – 1580…
59 (60). ШАРАПОВА (Россия) – 1006…
62 (55). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 961…
96 (96). АЛЕКСАНДРОВА(Россия) – 699
* положение в предыдущем рейтинге