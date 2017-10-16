Шарапова поднялась на 56-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Россиянка Мария Шарапова, ставшая победительницей турнира в Тяньцзине, отыграла 25 позиций и занимает 56-е место. Эта победа стала для нее первой на турнирах WTA с мая 2015 года.

Американка Винус Уильямс сместила датчанку Каролин Возняцки с 5-й строчки. Лидирует в рейтинге по-прежнему румынка Симона Халеп.

Лучшей из россиянок является Светлана Кузнецова, занимающая 11-ю строчку. Ее соотечественница Анастасия Павлюченкова после победы на турнире в Гонконге поднялась с 16-го на 14-е место.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 16 октября

1 (1*). Халеп (Румыния) – 5675 очков

2 (2). Мугуруса (Испания) – 5635

3 (3). Плишкова (Чехия) – 5105

4 (4). Свитолина (Украина) – 5000

5 (6). В. Уильямс (США) – 4642

6 (5). Возняцки (Дания) – 4640

7 (7). Остапенко (Латвия) – 4510

8 (8). Гарсия (Франция) – 3795

9 (9). Конта (Великобритания) – 3610

10 (10). Младенович (Франция) – 2885

11 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2856…

14 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2425…

17 (17). ВЕСНИНА (Россия) – 2195…

26 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1700…

32 (32). МАКАРОВА (Россия) – 1580…

56 (81). ШАРАПОВА (Россия) – 1005...

65 (62). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 905…

71 (69). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 818…

82 (79). РОДИНА (Россия) – 740.

* – положение в предыдущем рейтинге